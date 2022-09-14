وأفادت الخارجية الإيرانية فجر الأربعاء أن أمير عبداللهيان استقبل، مساء الثلاثاء، السفير الإماراتي سيف الزعابي، العائد إلى طهران بعد أعوام من خفض بلاده مستوى تمثيلها.

ونقل بيان الخارجية عن الوزير قوله إن طهران "مهتمة بتطوير العلاقات مع جميع جيرانها، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، على أساس سياسة الجوار".

وأكدت الإمارات في أغسطس قرارها إعادة السفير إلى طهران في سياق "رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي" وتحقيق "المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة".

وشدد أمير عبداللهيان لدى استقباله الزعابي، على أهمية "تعاون دول المنطقة من أجل إرساء الاستقرار في المنطقة".

وتأتي عودة السفير الإماراتي بعد أسابيع من خطوة مماثلة للسفير الكويتي بدر عبدالله المنيخ الذي خفّضت بلاده أيضا تمثيلها الدبلوماسي في العاصمة الإيرانية عام 2016.