ويمكن في مقطع الفيديو سماع صوت أحد المنقذين وهو يقول: "فريق البحث من الدفاع المدني. سامعني؟ رد عليّ جاي أساعدك. رد عليّ بأي إشارة"، لكن لا يظهر صوت الشخص المحاصر تحت الأنقاض.

تفاصيل مأساوية

• قالت الشرطة الأردنية إن 5 أشخاص لقوا حتفهم بعد انهيار مبنى سكني من 4 طوابق وفي جبل اللويبدة وسط العاصمة، وإن جهود الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين.

• يحاول عمال الدفاع المدني جاهدين على رفع أنقاض المبنى بحثا عن ناجين محاصرين، حيث انتشل 14 شخصا من تحت الأنقاض.

• دعا رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الذي وصل إلى مكان الحادث، إلى إجراء تحقيق فوري في انهيار المبنى في حي اللويبدة وسط المدينة.

مبنى متهالك

وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي في بيان، إن "مديرية الدفاع المدني من خلال فرق الإنقاذ المختصة تساندها وحدات مختلفة من قيادة إقليم أمن العاصمة وقوات الدرك، لا زالت تتعامل مع الحادثة والعمل جار للبحث" عن مفقودين آخرين.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان لقناة "المملكة" الرسمية، إن "من أسباب انهيار المبنى أنه قديم ومتهالك"، مشيرا إلى أنه "يتم تقييم وضع المباني المجاورة".

ومنطقة جبل اللويبدة تعد من أجمل وأقدم وأعرق مناطق عمّان، ويعود بناؤها لبداية القرن العشرين، ويقيم فيها الكثير من الأجانب، كما تضم مقر المركز الثقافي الفرنسي.