وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإماراتي، يوم الثلاثاء، في مجلس قصر البحر بأبوظبي، محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم المبعوث الخاص للرئيس الجزائري الذي سلم الرسالة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، نقل عرقاب تحيات الرئيس الجزائري إلى الشيخ محمد بن زايد، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها باستمرار التقدم والازدهار.

وحمل الرئيس الإماراتي، المبعوث الخاص أطيب تحياته إلى الرئيس الجزائري وتمنياته لشعبه بدوام الأمن والاستقرار والتقدم.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.