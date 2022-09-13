ورحَّب الرئيس الكازاخي بشيخ الأزهر، مؤكدًا أن كازاخستان؛ قيادةً وشعبًا، تقدر جيدًا جهوده في نشر الصورة الصحيحة للإسلام، ومواجهة التطرف ونشر مبادئ الأخوة الإنسانية إقليميًّا وعالميا.

وأضاف توكاييف أن الشعب الكازاخي يتابع باهتمام ما يقوم به أحمد الطيب من جهود في الغرب والشرق، التي أحدثت صدًى عالميًّا كبيرًا في مواجهة الإسلاموفوبيا وتعزيز الحوار بين مختلف الثقافات والعرقيات، معربًا عن تقديره لجهود مجلس حكماء المسلمين في العمل على تعزيز السلام والتسامح.

من جانبه، أعرب أحمد الطيب عن سعادته بزيارة كازاخستان؛ للمشاركة في فعاليات المؤتمر السابع لزعماء الأديان "دور قادة الأديان في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد وباء كوفيد-19".

وأبدى تقديره للجهود التي تقوم بها كازاخستان، من خلال هذه القمة الدينية العالمية، من أجل ترسيخ ثقافة التعايش والحوار، وأن هذا الملتقى أصبح منصة عالمية تمثل اتحاد صوت الدين في مواجهة أزمات العالم وتحدياته المعاصرة.

وأكد شيخ الأزهر استعداد مجلس حكماء المسلمين لدعم كازاخستان من خلال جهود المجلس في تعزيز السِّلم والأخوَّة، وتفعيل دور الشباب في بناء الجسور والاحترام بين الأديان.