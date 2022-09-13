وجاء إعلان الحوري في تصريح صحفي عقب اجتماع قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بمجلس الوزراء السوداني.

وأوضح أن تأجيل انطلاق العام الدراسي جاء بسبب الظروف المحيطة بالولايات المتأثرة بالسيول والفيضانات، وذلك لإتاحة الفرصة لها لوضع المعالجات المطلوبة للمدارس المتأثرة بالسيول والتي تبلغ حوالى (623) مدرسة.

وتعرض السودان في الأسابيع الأخيرة إلى فيضانات قوية ضربت مناطق واسعة في البلاد، أسفرت وفق أحدث الأرقام الرسمية عن مصرع 129 شخصا وإصابة آخرين، علما بأن حصيلة العام الماضي بلغت نحو 80 ضحية.

ويقول المجلس القومي للدفاع المدني في السودان إن عدد المنازل المدمرة بشكل كامل 49 ألف منزل و67 ألفا آخرين بشكل جزئي.

وطالت أضرار الفيضانات العديد من المنشآت العامة، ومن بينها أكثر من 620 مدرسة.

وتهطل أمطار غزيرة عادة في السودان بين شهري مايو وأكتوبر، ما يؤدي إلى الإضرار بالمنازل والبنية الأساسية والمحاصيل.