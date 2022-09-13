وكتب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، على صفحته الموثقة على "فيسبوك": "يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى مدينة الدوحة في زيارة رسمية لمدة يومين، والتي تعد الأولى من نوعها لسيادته إلى دولة قطر، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة إلى السيد الرئيس من شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر".

وتابع: "الزيارة تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة".

وقال المتحدث المصري إن السيسي سيبحث مع أمير دولة قطر "أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي".