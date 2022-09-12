ويخدم نظام التشغيل الجديد "iOS 16" هاتف "آيفون 8"، والأجهزة التي تلته، في حين لن يقدم النظام الدعم للإصدارات القديمة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نظام التشغيل حمل أمرا جديدا يتمثل في إعادة تصميم قفل الشاشة، إضافة إلى إمكانية إلغاء بعث الرسائل.

وبالنسبة إلى الميزة الأولى، بوسع المستخدم أن يختار الصورة المعروضة أثناء وضعية "قفل الشاشة"، بالتزامن مع عرض عناصر أخرى في الوقت نفسه مثل حالة الطقس.

ويمكن للمستخدم أن يقوم بضبط ما يظهر على الشاشة في حالة "القفل"، بحسب الأوقات، كأن يجعل صورة معينة تظهر على الشاشة في أوقات العمل، بينما تظهر صور أخرى عندما يكون خارج الدوام، وذلك حتى يحافظ على خصوصيته.

ويتيح النظام الجديد، إخفاء ما يصل من بعض التطبيقات خلال وقت العمل، مقابل حجب رسائل الزملاء مثلا عندما يكون المستخدم في الخارج.

وفي الميزة الثانية، يمكن للمستخدم أن يعود إلى الرسالة التي قام ببعثها، حتى يعدلها أو يلغيها نهائيا، لكن شريطة أن يتم ذلك في نطاق 15 دقيقة التي تلت الضغط على زر الإرسال.

وفي حال كان المستخدم مشغولا وتلقى رسالة لا يريد التجاوب معها على الفور، فإن نظام التشغيل الجديد يتيح له أن يجعلها تبدو كما لو أنها غير مقروءة بعد.

حماية من الهجمات السيبرانية

وتشمل المزايا الجديدة ما يعرف بـ"وضع الإغلاق" التي تساعد على حماية الهاتف من التعرض لهجمات سيبرانية، فيما تقدم "أبل" نفسها بمنزلة الشركة التي تطرح الأجهزة الأكثر تحصينا ضد الاختراق.

ولدى تشغيل هذا الوضع، فإن مستخدم "آيفون" يكون قد أوقف تلقي الاتصالات والرسائل وتقاسم الصور من كافة الأشخاص الذين لا يعرفهم.

ويمنع هذا الوضع ربط هاتف "آيفون" بأي "كابل" آخر، تحسبا لأن يكون الجهاز قد وقع في أيد غير آمنة، كما يحجب أي دعوات وروابط من الغرباء.

وجرى الإعلان أول مرة عن هذا النظام في يونيو الماضي، ثم تم تأكيده في الحفل الذي أقامته "أبل"، في الأسبوع الماضي، وأعلنت عن طرح عدد من الأجهزة الجديدة.

وقالت شركة "أبل" إن هذا النظام جرى تصميمه حتى يستفيد من المزايا الموجودة في هاتف "آيفون 14 برو"، فأتاح للمستخدمين طريقة جديدة لقفل الشاشة.

ومن المرتقب أن يتلقى مستخدمو "آيفون" المؤهلون لهذا التحديث، إشعارا يتولى إخطارهم، بمجرد طرح نظام التشغيل الجديد.