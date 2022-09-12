وكانت مصادر محلية قد أكدت لـ "سكاي نيوز عربية" ، إن القوات المشتركة سيطرت الأحد، على عدد من البلدات والمناطق، في مديريتي "مودية والوضيع" دون وقوع أي مواجهات مسلحة ضد القوات الحكومية التي كانت تسيطر على مناطق عدة في المديريتين.

وأضافت المصادر أن القوات الجنوبية سيطرت على معسكر "عكد" الاستراتيجي في مديرية "لودر" ويقع على الطريق المؤدي إلى مديرية مودية.