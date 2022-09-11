وأفاد عميد شرطة عبد الجليل عبد الرحيم عبد الرحمن، الناطق الرسمي باسم المجلس، بوفاة 118 شخصا وإصابة 118 آخرين بمختلف أنحاء البلاد نتيجة الأمطار والسيول والفيضانات، التي تشهدها البلاد في هذه الأيام.

وكشف أيضا عن انهيار 42238 منزلا انهيارا كليا و64109 منزلا انهيارا جزئيا، بجانب تضرر 347 مرفقا و261 من المتاجر والمخازن.

وأشار المجلس إلى أن أعلى نسبة وفاة (26) سجلت بشمال كردفان، وأعلى نسبة إصابات (49) بجنوب كردفان.

وأضاف في تقريره أن المرافق المتضررة بالولايات: قطاع تعليمي 236، قطاع صحي 23، قطاع خدمي 28، مساجد 51 وأخرى 9.

هذا وتستمر جهود الإغاثة والمساعدات المقدمة من جهات رسمية وشعبية محلية، علاوة على جهود أخرى إقليمية ودولية.