وقالت وزارة الخارجية الكندية إن وزير التنمية الدولية والوزير المسؤول عن وكالة التنمية الاقتصادية في المحيط الهادئ الكندية هارجيت ساجان أعلن تقديم بلاده 2.5 مليون دولار لتمويل عملية الإنقاذ الدولية العاجلة لـصافر، والتي يتم تنسيقها من قبل الأمم المتحدة.

وأكد أن كندا تشعر بقلق بالغ إزاء المخاطر البيئية الوشيكة والآثار الإنسانية المحتملة التي تشكلها ناقلة FSO Safer ، وهي ناقلة ترسو في المياه قبالة ساحل البحر الأحمر اليمني.

وصافر عبارة عن سفينة تخزين وتفريغ عائمة تحتوي على 1.1 مليون برميل من النفط الخام وهي في حالة متقدمة من الاضمحلال، مما يشكل خطر حدوث انسكاب نفطي كبير.

وتتكون عملية الإنقاذ من عمليتين تحدثان في نفس الوقت. الأول هو النقل المؤقت لشحنة FSO Safer من النفط الخام إلى ناقلة بديلة والآخر يتضمن إيجاد حل دائم لاستبدال الناقلة.

وأكد أن كندا تدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمنع حدوث تسرب كارثي. ستكون العواقب المحتملة مدمرة ليس فقط من الناحية البيئية، ولكنها ستدمر أيضًا سبل العيش وإغلاق موانئ الحديدة والصليف في اليمن، مما يدعم إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية بما في ذلك المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية “.