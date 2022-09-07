وكان الجيش الإسرائيلي ينفذ اقتحاما لمخيم الفارعة شمال شرقي الضفة الغربية، بحثا عمن يسميهم بالمطلوبين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن الشاب غسان تايه أصيب برصاص مباشرة في القلب أطلقها عليه الجنود الإسرائيليين.

وبدورها، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أحد المطلوبين خلال اقتحام المخيم، مشيرة إلى تعرض القوات الإسرائيلية هناك إلى إلقاء عبوة ناسفة وإطلاق نار.

وفي سياق متصل، اعتقل الجيش الإسرائيلي 25 فلسطينيا، خلال عمليات دهم واعتقال نفذها في مدن فلسطينية عدة بالضفة.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد على اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين المجاورة لطوباس، حيث قتلت فلسطينيا وأصابت عددا آخر هناك.