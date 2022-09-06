وأفاد المسؤولون الأمنيون الحكوميون بأن عناصر القاعدة هاجمت الموقع التابع لقوات "الحزام الأمني" في محافظة أبين الجنوبية، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات استمرت حوالى 3 ساعات.

وكان أحد المسؤولين أعلن عن مقتل "8 جنود بينهم ضابط و6 من عناصر تنظيم القاعدة". وأكد الحصيلة المسؤولان الآخران.

وعاد المسؤولون في وقت لاحق ليؤكدوا ارتفاع الحصيلة إلى 21 قتيلا في صفوف قوات "الحزام الأمني".

وقالت قوات "الحزام الأمني"، في بيان، إن هجوم تنظيم القاعدة، الثلاثاء، وقع "في إطار حملة عسكرية ضخمة أطلقتها القوات الجنوبية قبل أيام لمكافحة الإرهاب الذي انتشر في مناطق أبين ومديرياتها".

وذكرت أنّ "قوات الحزام تمكّنت من أسر عدد من عناصر التنظيم".