والتقى دي ميستورا في مخيم للاجئين الصحراويين رئيس وفد مفاوضي البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء عن المغرب خطري آدوه وممثل البوليساريو لدى الأمم المتحدة عمر سيدي محمد.

وأكد سيدي محمد إثر اللقاء أن جبهة البوليساريو "ملتزمة بالسلام، ولكنها ملتزمة أيضا بالدفاع بكل الطرق المشروعة عن حق تقرير المصير والاستقلال".

وأضاف أن "جبهة البوليساريو مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي في جهودهما الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم يقوم على الاحترام الكامل لحق تقرير المصير والاستقلال". – وفق تعبيره.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية أن الدبلوماسي الإيطالي السويدي الذي وصل فجر السبت إلى تندوف في غرب الجزائر، التقى في وقت سابق مجموعة من الشبان والنساء الصحراويين.

وقال ممثل الحركة لدى الامم المتحدة لوكالة فرانس برس إنه سيلتقي الأحد زعيم البوليساريو إبراهيم غالي.

وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة، عند إعلانها الزيارة الجمعة، إن دي ميستورا "يتطلع دائما إلى تعميق المشاورات مع جميع الأطراف المعنية بشأن إمكانية دفع العملية السياسية قدما بشكل بناء".

ومنذ تعيينه في نوفمبر 2021، قام ستيفان دي ميستورا بأول جولة له في المنطقة في يناير حين زار الرباط وموريتانيا والجزائر وتندوف.

وتأتي زيارة دي مستورا في خضم أزمة دبلوماسية بين المغرب وتونس بعد أن استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد إبراهيم غالي نهاية أغسطس بمناسبة القمة الاقتصادية اليابانية الإفريقية في تونس العاصمة.