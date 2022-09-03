وقالت مصادر في شرطة ميسان، جنوبي العراق، إنه "تم تسجيل نحو 90 حالة إصابة بالتسمم جرّاء تناول وجبات الفلافل من أحد المطاعم الشعبية في قضاء المجر الكبير، وهرع المصابون للمستشفيات لتلقي العلاج".

وبحسب المصادر ذاتها، "فمعظم المصابين بحالة جيدة، وخرجت غالبيتهم من المستشفيات، بينما بدأت السلطات المختصة تحقيقا مع المسؤولين عن المطعم الشعبي، لمعرفة سبب هذا التسمم".

ولحين انتهاء التحقيقات، فرضت السلطات الأمنية طوقا على المطعم، وأمرت بإغلاقه.

وتنتشر مطاعم الفلافل بشكل كبير في أغلب المحافظات العراقية؛ إذ تعد من الأكلات الشعبية الرائجة، وتعد أكلة متكاملة من ناحية الجمع بين القيمة الغذائية العالية والكلفة القليلة؛ وهو ما يجعلها قريبة لأصحاب الدخل المحدود.

سبب التسمم وأعراضه

وفي مستشفى قضاء المجر العام، تحدث طبيب، فضَّل عدم ذكر اسمه، لموقع "سكاي نيوز عربية" عن أعراض التسمم التي بدت على المصابين، ومنها الغثيان والتقيؤ وألم في البطن وإسهال، لكنهم تلقوا العلاج اللازم وخرج أغلبهم، وبقيت بعض الحالات لاستكمال العلاج.

وعن سبب هذا التسمم الغذائي، أرجعه الطبيب في التشخيص الأولي لبعض الحالات إلى وجود ملوثات في الطعام، كالفيروسات والجراثيم المعدية.

وهذه ليست أول مرة تتسبب فيها وجبات الفلافل المسمومة في إحداث حالات تسمم بالعراق، في نوفمبر الماضي تسمم أكثر من 250 شخصا، وفي المحافظة ذاتها: ميسان.

وفي حينها توفي شخص من جراء هذه الوجبة الفاسدة.