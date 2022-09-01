وحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، فقد جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل دفعها إلى الأمام وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع دول الجوار بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار.