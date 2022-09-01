الاشتباكات هي الأحدث في أعمال عنف تشهدها البلاد ضمن أزمة سياسية بين أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والأحزاب والجماعات شبه العسكرية المدعومة من إيران.

وقال المسؤولون الأمنيون إن الاشتباكات وقعت في وسط البصرة، مركز إنتاج النفط الرئيسي في العراق.

وذكروا أن اثنين من القتلى ينتمون لجماعة سرايا السلام التابعة للصدر.

وتفجر العنف مجددا في العراق هذا الأسبوع مع قتال بين مسلحين من أنصار الصدر من جهة وقوات الأمن ومسلحين متحالفين مع إيران من جهة أخرى في بغداد في أعنف معارك شوارع تشهدها العاصمة منذ سنوات.

وأدى الجمود السياسي بين المعسكرين المتناحرين إلى بقاء العراق دون حكومة منذ انتخابات أجريت في أكتوبر.

كما أدى إلى تعميق حالة الشلل وعدم الاستقرار إذ يكافح العراقيون لتخطي عقود من الحرب والعقوبات والصراعات الأهلية والفساد المستشري.