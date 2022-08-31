الحادث، وفق ما أكده شهود العيان للشرطة المصرية، وقع حينما اصطدمت السيارة النقل التي كانت محملة بمادة "البازلت" المخصصة لرصف الطرق، بمقدمة الحافلة من اليسار، مما نتج عنه تهشم جانب كبير من الحافلة.

وكشف وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، إسماعيل الحفناوي، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الحادث وقع قبل مدينة الجلالة بنحو 25 كيلومترا، مشيرا إلى أنه تم الدفع بسيارات الإسعاف اللازمة لنقل المصابين للمستشفى والقتلى للمشرحة.

وأضاف أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى السويس العام حيث تم رفع حالة الطوارئ لإسعافهم.

وأوضح مدير مستشفى السويس العام، أحمد نوح، لموقع "سكاي نيوز عربية" أن إصابات الجرحى في الحادث تنوعت ما بين كسور وجروح قطعية وأخرى طفيفة، فيما كانت هناك بعض الحالات الحرجة التي استلزم دخولها إلى العناية المركزة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث للمعاينة والوقوف على أسبابه وتم التحفظ على سائق سيارة النقل، كما انتقلت النيابة لسماع أقوال المصابين بالمستشفى.

حريق في مدينة السلام

وفي السياق، شهد طريق السويس - القاهرة قرب مدينة السلام نشوب حريق في سيارة نقل تحمل مواد بترولية حيث انقلبت واصطدمت بها سيارة نقل تحمل مواد بناء مما نتج عنه اشتعال النيران.

ووفقا لمصدر أمني، فقد تم إغلاق الطريق من الاتجاهين لحين التعامل مع الحادث، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على النيران، وأيضا أجرت سلطات الأمن تحويلات مرورية بديلة للطريق المغلق.

وشهدت مصر زيادة في حوادث الطرق خلال فترة الصيف الحالية مع زيادة الإقبال على المدن الساحلية.

وكانت محافظة سوهاج في أوائل هذا الشهر شهدت اصطدام سيارة نقل خفيف بحافلة ركاب صغيرة نتج عنه مصرع 17 شخص وجرح 4 آخرين، وسبق ذلك بأيام حادث اصطدام حافلة سياحيو بسيارة نقل ثقيل مل نتج عنه مصر شخص وإصابة 43 آخرين.

ويقع طريق الجلالة الجديد شرقي مصر، وهو طريق سريع يمتد لمسافة تزيد على 80 كيلومترا، ويبدأ من العين السخنة في محافظة السويس وينتهي في الزعفرانة في البحر الأحمر.