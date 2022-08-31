وأوضحت إمارة منطقة عسير، أنه "إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فإنه قد صدر توجيه الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة".

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أنه "سيتم التحقيق مع كافة الأطراف، وإحالة القضية لجهة الاختصاص".