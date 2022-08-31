ويأتي تعيين عادل خلفًا للواء حسن عبد الشافي، رئيس الهيئة السابق، الذي صدّق السيسي على تعيينه مستشارًا برئاسة الجمهورية.

والرقابة الإدارية هيّ هيئة رقابية مصرية تتبع رئيس الجمهورية، وتختص بمنع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظاً على المال العام.

ووفق المعلومات التي حصل عليها موقع "سكاي نيوز عربية"، فإن رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد:

حاصل على ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية من كلية الشرطة المصرية.

التحق بهيئة الرقابة الإدارية عام 1994، حيث تدرج في المناصب حتى شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام 2019.

28 عاما من العمل الرقابي

خلال 28 عاماً قضاها في العمل الرقابي، شغل عادل كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة.

أشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا، وكذلك الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية.

شارك عادل في تطوير وتعديل هيكل الهيئة واستحداث وحدات رقابية جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي تخصصي، إضافة لمشاركته في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة.

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