وأوضح البرنامج في بيان له، إن السفينة تحمل 37000 طن من حبوب القمح، وستتوقف أولاً في تركيا حيث سيتم طحن الحبوب إلى دقيق قبل شحنها إلى اليمن.

وستوفر الحبوب 50 كجم من دقيق القمح لنحو 4 ملايين شخص لمدة شهر واحد، وستساعد برنامج الأغذية العالمي على سد الفجوات العاجلة في المساعدات.

ووفقا للبرنامج يعاني أكثر من 17 مليون شخص حول العالم من الجوع الحاد، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع خلال الأشهر المقبلة.

ويعتمد اليمن بشكل خاص على الواردات المباشرة من القمح من روسيا وأوكرانيا، حيث قدرت وارداته عام 2021 بنسبة 46 بالمئة تقريبا من كلتا الدولتين.