وأكد مراسل "سكاي نيوز عربية" حدوث أضرار جرّاء سقوط قذائف على المنطقة الخضراء مصدرها منطقتي الحبيبة والبلديات شرقي بغداد.

كذلك أشار مراسلنا إلى تعرض المنطقة الخضراء ببغداد لقصف بـ4 صواريخ سقطت في المجمع السكني، واستهداف معسكر الشرف التابع للقوات العراقية في ذات المنطقة بقذائف صاروخية.

وأضاف مراسلنا بوقوع تبادل لإطلاق النار وإطلاق قذائف بين المسلحين والقوات الأمنية، وسط انتشار أمني مكثف في مختلف مناطق العاصمة العراقية، بغداد.

وكشفت مصادر طبية صباح الثلاثاء عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في بغداد إلى 23 قتيلا وما يزيد على 500 جريح.

وسمحت قيادة عمليات بغداد ظهر اليوم الثلاثاء بدخول سيارات المواد الغذائية والزراعية والطبية إلى العاصمة بعد التفتيش الدقيق والتأكد من خلوها من الاسلحة والمواد المتفجرة.

الكاظمي يدعو للتحقيق

وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني، أو عسكري، أو مسلح منعا باتا"، مبينا أنه "شدد على التزام الوزارات، والهيئات، والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها".

وأكد الكاظمي بحسب البيان، أن "قواتنا الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية"، موجها "بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء، ومصادر إطلاق النار، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون".

من جانبه أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن الدم العراقي خط أحمر، كما أعلنت الحكومة العراقية عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء في جميع المحافظات.

دعوات عربية ودولية للتهدئة