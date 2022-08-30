وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم غوتيريش في بيان إنّ الأمين العام "يتابع بقلق التظاهرات التي شهدها العراق اليوم، والتي دخل خلالها المتظاهرون مبان حكومية".

وأضاف أنّ الأمين العام "يدعو إلى الهدوء وضبط النفس، ويحضّ كلّ الجهات الفاعلة ذات الصلة على اتّخاذ خطوات فورية لتهدئة الوضع وتجنّب العنف".

ونقل البيان عن غوتيريش دعوته "كلّ الأطراف والجهات الفاعلة إلى تجاوز خلافاتهم والانخراط، من دون تأخير، في حوار سلمي وشامل".

وقتل 15 شخصاً وأصيب عشرات آخرون بجروح في المنطقة الخضراء بوسط بغداد حيث سادت حالة من الفوضى عقب إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي ما أثار الغضب بين أنصاره الذين اقتحموا القصر الحكومي فيما فرض الجيش حظر تجول عاماً.