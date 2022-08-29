وتشمل المساعدات الإغاثية، مواد الإيواء والاحتياجات الإنسانية والطرود الغذائية والدوائية للمتضررين من السيول والفيضانات بهدف المساهمة في دعم الجهود لإغاثة السكان المتضررين وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم.

وتأتي هذه المساعدات في إطار توجيهات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الباكستاني جراء تداعيات السيول التي شهدتها باكستان موخرا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال حمد عبيد ابراهيم سالم الزعابي سفير الإمارات لدى باكستان، إنه تم تسيير أول طائرة مساعدات إماراتية إغاثية صباح الاثنين إلى باكستان وتحمل على متنها المساعدات الغذائية والإيوائية المتنوعة، على أن يعقبها عدد من طائرات المساعدات الأخرى على مدار الأيام القادمة لتقديم الدعم للتخفيف من حدة التداعيات التي خلفتها الفيضانات والسيول التي شهدتها باكستان مؤخرا.

وأضاف الزعابي أن تقديم تلك المساعدات يؤكد على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، وأن الامارات ساهمت على مدار السنوات الماضية في التخفيف من حدة العديد من الأزمات الإنسانية التي شهدتها باكستان خاصة ذات الصلة بالكوارث الطبيعية.

وأكد أن الدعم الإماراتي الإنساني يمتد لتقديم يد العون إلى كافة المجتمعات المتضررة حول العالم انطلاقا من الدور الإنساني العالمي للإمارات الذي أرسى مبادئه المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.