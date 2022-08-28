وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى إقدام المشتبه فيه على محاولة تصفية شخص يقيم معه بورش للبناء، في إطار "التعزير" بدعوى أن "الضحية يخالف تعاليم الدين"، حيث عرضه لاعتداء جسدي باستعمال آلة ثاقبة، تقذف مسامير حادة عن طريق الضغط، مما تسبب له في جروح على مستوى العنق.

وحسب المصدر نفسه، فقد تدخلت دوريات شرطة النجدة بمسرح الجريمة، فور تلقيها إشعارا بهذا الحادث، حيث حاول المشتبه فيه الفرار والقفز انطلاقا من الطابق الأول لورش البناء، الموجود بحي "بوحوت" في منطقة بني مكادة، قبل أن يتم توقيفه وتحييد الخطر الصادر عنه.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل الغرفة التي يشغلها المشتبه فيه عن حجز أسلحة وإصدارات ذات طبيعة متطرفة، وهي عبارة عن الآلة الثاقبة المستخدمة في الاعتداء، وقماش أسود يحمل ما يسمى "راية تنظيم داعش" الإرهابي، وبندقية تقليدية تعمل بالبارود، و4 أسلحة بيضاء من أحجام مختلفة، وتسع قطع حديدية حادة، فضلا عن غلاف جلدي مخصص للمسدسات الفردية.

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني: "تم العثور بحوزة المشتبه فيه، أيضا، على منشورات ومخطوطات ذات صبغة متطرفة ومعدات معلوماتية، وتتمثل في أربع دعامات تحميل إلكترونية، وثلاث ذاكرات تخزين رقمية، وثلاث آلات تصوير، وبطاريتان للهاتف، فضلا عن جهاز هاتف محمول، سوف يتم وضعه رفقة باقي المحجوزات رهن إشارة مختبرات الشرطة العلمية والتقنية بغرض إخضاعها للخبرات الرقمية والتقنية اللازمة".

وأشار البلاغ إلى أنه "تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، عهد بمباشرة البحث في هذه القضية للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك للكشف عن الارتباطات المحتملة للمشتبه فيه الموقوف بالتنظيمات الإرهابية، وتحديد مسارات تطرفه وكذا الأهداف الإرهابية المفترضة التي انخرط في تنفيذها".