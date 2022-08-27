وقال سال، في بداية مداخلته: "نتأسف أن يعقد هذا الاجتماع بغياب المغرب بسبب مشاكل التمثيل، وهو العضو المؤسس للاتحاد الإفريقي".

وتابع: "نتمنى أن يجد هذا المشكل طريقه لحل دائم مستقبلا، للاستمرار الجيد لمنظمتنا وشراكتنا".

واندلعت، مساء الجمعة، أزمة دبلوماسية بين المغرب وتونس، بعد استقبال الرئيس قيس سعيد زعيم البوليساريو إبراهيم غالي بشكل رسمي، ومشاركته في "تيكاد 8".

وأعلنت وزارة الخارجية المغربية استدعاء سفيرها لدى تونس من أجل التشاور، كما قامت نظيرتها التونسية بالأمر نفسه مع سفيرها في الرباط.