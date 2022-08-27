وذكرت "وام" أن تسيير الجسر الجوي جاء بتوجيهات من رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومتابعة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتشرف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على نقل هذه المساعدات التي يستفيد منها أكثر من 140 ألف مستفيد من المتأثرين والنازحين في عدد من الولايات السودانية الأشد تضررا من تداعيات الكارثة، مثل ولاية نهر النيل وولاية الخرطوم وولاية الجزيرة.

وتتضمن المساعدات حوالى 10 آلاف خيمة، و28 ألفا من الطرود الغذائية والصحية، و120 طنا من المواد الإيوائية المتنوعة، بجانب مواد إغاثية عاجلة بهدف المساهمة في دعم السكان المتضررين وعائلات الضحايا وتحسين ظروفهم المعيشية، ومساندة الجهود السودانية والمؤسسات المعنية في احتواء والتخفيف من الأزمة.

وغادرت الدولة أولى طائرات الجسر الجوي حاملة 30 طنا من المواد الإيوائية المتنوعة، تعقبها 3 طائرات أخرى تباعا، حيث يستقبلها وفد الهلال الأحمر الإماراتي الموجود حاليا على الساحة السودانية لتقديم الدعم والمساندة للمتأثرين، والإشراف على برنامج الهيئة الإغاثي المستمر منذ عدة أيام.

وتم حتى الآن توزيع كميات كبيرة من الاحتياجات الإنسانية التي تم توفيرها من الأسواق المحلية هناك.

وكان وفد الهيئة قد وصل الخرطوم منذ بداية الكارثة، ويتحرك ميدانيا بين الولايات الأكثر تضررا، خاصة ولايتي نهر النيل والجزيرة.