قالت وزارة الخارجية التونسية في بيان في ساعة مبكرة من صباح السبت إن تونس "حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء التزاما بالشرعية الدولية وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلا سلميا يرتضيه الجميع".