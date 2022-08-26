ولم ترد انباء عن وقوع إصابات، من جراء انفجار العبوة الناسفة التي انفجرت موازاة مع مرور الموكب الديبلوماسي.

وقع الانفجار وسط جهود البعثة الدبلوماسية الأسترالية للتوسط بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وتحالف سياسي آخر يوصف بالمقرب من إيران، وفقًا لمسؤولين أمنيين.

ولم ينجح رئيس الوزراء المؤقت مصطفى الكاظمي في محاولة حث الجماعات المتنازعة إلى تسوية، فيما امتنع حزب الصدر عن حضور اجتماع عقده الكاظمي، الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من الانفجار، تمكن الموكب الأسترالي من دخول المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، وفقا للأسوشيتد برس.

وكان أتباع الصدر وخصومه السياسيون، على خلاف منذ بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت العام الماضي.

وفاز الصدر بأكبر حصة من المقاعد في انتخابات أكتوبر، لكنه فشل في تشكيل حكومة أغلبية، مما أدى إلى أسوأ أزمة سياسية في العراق خلال السنوات الأخيرة.

واقتحم أنصار الصدر البرلمان، في أواخر يوليو الماضي، وقاموا باحتجاجات متكررة هناك، مطالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

ونصب أنصار الصدر، يوم الثلاثاء الماضي، خياما وتظاهروا أمام مجلس القضاء الأعلى، متهمين إياه بالتسييس.