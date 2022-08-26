ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنّ "وسائط دفاعنا الجوي تصدّت حوالي الساعة 19,15 من مساء اليوم لعدوان جوي إسرائيلي من اتجاه البحر جنوب غرب محافظة طرطوس وتمّ إسقاط معظم صواريخ العدوان الذي استهدف محيط مدينتي حماة وطرطوس".

وأكدت "سانا" إصابة "مدنيين اثنين" جراء الضربات، "ووقوع خسائر مادية واندلاع حرائق" في بعض الأماكن المستهدفة.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع لميليشيات تابعة لإيران.

وأضاف أنّ غارات جوية عدّة طالت "مقرّات ومواقع عسكرية ومستودعات للأسلحة والذخائر تابعة للميليشيات الإيرانية، وجرى تدمير أسلحة وذخائر في المناطق المستهدفة، وسط معلومات عن خسائر بشرية"، دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب المرصد فإن ضابطاً في القوات الجوية السورية اعتُبر في عداد المفقودين بعد الغارات الإسرائيلية.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن الخميس أنه قتل أربعة عناصر من مجموعات مسلحة مدعومة من إيران خلال 24 ساعة في شرق سوريا، وذلك ردّاً على قصف صاروخي أدى إلى إصابة جنود أميركيين في المنطقة.

وهذا هو اليوم الثالث على التوالي من تبادل إطلاق النار في سوريا بين القوات الأميركية والجماعات المسلحة المشتبه في أنها مدعومة من إيران.

ونفت إيران أي صلة لها بالجماعات المسلحة المستهدفة بهذه الضربات الجوية.

وتؤكّد طهران وجود عناصر من قوّاتها المسلّحة في سوريا في مهمّات استشاريّة.