وقالت المصادر إن "ما لا يقل عن 3 أعضاء من ميليشيا متحالفة مع إيران قُتلوا، عندما استهدفتهم طائرة مروحية أميركية، بينما كانوا على وشك تجهيز قاذفة صواريخ"، في البلدة الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتتمتع الجماعات المسلحة الإيرانية بوجود قوي في البلدة، ولطالما استهدفت "حقل العمر" النفطي القريب على الضفة الشرقية للنهر، حيث توجد أكبر قاعدة للتحالف الأميركي في سوريا.

ماذا حدث في "القرية الخضراء"؟

- استُهدفت القاعدة المعروفة أيضا باسم "القرية الخضراء" ليلة الأربعاء، في اليوم الثاني على التوالي من الاشتباكات بين الجيش الأميركي والمسلحين المدعومين من إيران.

- الاشتباكات أدت إلى إصابة جندي أميركي واحد على الأقل، ومقتل ما يصل إلى 4 مسلحين، وفقا للجيش الأميركي.

- الضربات جاءت بعد يوم من تصريح الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشن ضربات جوية أميركية في سوريا، استهدفت مستودع ذخيرة ومنشآت أخرى تستخدمها جماعات موالية للحرس الثوري الإيراني.