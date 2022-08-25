وبحسب وكالة "وام"، فقد بحث الشيخ محمد بن زايد وكيرياكوس ميتسوتاكيس مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها الجانبان في مقر رئاسة الحكومة في أثينا "قصر ماكسيموس".

ورحب رئيس وزراء اليونان في بداية اللقاء بزيارة الرئيس الإماراتي، معربا عن ثقته بأن تشكل الزيارة دفعا قويا لعلاقات التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات والبناء على شراكتهما الاستراتيجية.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد وكيرياكوس ميتسوتاكيس، مختلف أوجه التعاون بين دولة الإمارات واليونان والفرص الواعدة المتاحة لتطويرها خاصة في المجالات الحيوية الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبيئية إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

و تبادل الرئيس الإماراتي ورئيس الوزراء اليوناني وجهات النظر بشأن مجمل الأحداث و أخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان توافق الرؤى بين دولة الإمارات واليونان بشأن العديد من القضايا و الملفات خاصة ما يتعلق بالعمل على إيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات التي تشهدها المنطقة ودفع المساعي الدبلوماسية التي تسهم في تحقيق تطلعات شعوبها إلى السلام والازدهار والتنمية وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.