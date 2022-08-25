وقال علي الصادق في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، بعد لقائه السفير الأميركي لدى الخرطوم، جون غودفري: "السفير الأميركي قدم خطاب اعتماده اليوم لوزارة الخارجية، تمهيدا لتقديم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة".

واستطرد: "السفارة الأميركية في الخرطوم يمكن أن تلعب دورا كبيرا في وصول الأطراف السودانية للانتقال الديمقراطي، وصولا للانتخابات".

ولفت وزير الخارجية السوداني المكلف، إلى أنه "تم في اللقاء استعراض القضايا العامة بين البلدين".

من جانبه، أعرب غودفري لـ"سكاي نيوز عربية"، عن "سروره لوجوده في السودان، كأول سفير للولايات المتحدة منذ 25 عاما".

وأعرب عن تطلعه "لتعزيز العلاقات الأميركية السودانية، ولدينا الكثير من العمل للقيام به".

وأضاف السفير الأميركي الجديد لدى الخرطوم: "نؤكد التزامنا بالعمل مع جميع الأطراف في السودان، من أجل تسهيل الوصل إلى حل يفضي لعودة الحكومة المدنية إلى السلطة، تلبي تطلعات الشعب السوداني".