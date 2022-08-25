وأشار الجيش إلى أن رده هذا أسفر عن مقتل "شخصين أو 3 أشخاص يشتبه في أنهم ناشطون مدعومون من إيران، نفذوا إحدى الهجمات".

وقالت القيادة الأميركية الوسطى "سنتكوم" التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، في بيان، إن "القوات الأميركية ردت اليوم (الأربعاء) على إطلاق صواريخ على موقعين في سوريا، فدمرت 3 سيارات والمعدات التي استخدمت في إطلاق بعض الصواريخ".

وفي السياق ذاته، قال الجيش إن جنديا أميركيا أصيب بجروح طفيفة، في حين يجري فحص اثنين آخرين أصيبا بإصابات طفيفة في أعقاب هجمات صاروخية في سوريا، الأربعاء، نفذتها فصائل يشتبه في كونها متحالفة مع إيران.

وقالت "سنتكوم" إن مسلحين شنوا هجمات صاروخية على موقعين في سوريا، وأضافت أن "هذا دفع القوات الأميركية للرد".

ويعد هذا التبادل للهجمات أحدث تصعيد للوضع في سوريا، حيث يتمركز 900 جندي أميركي، ويأتي في أعقاب ضربات جوية أميركية في سوريا، الثلاثاء.

واستهدفت هذه الضربات الأميركية منشآت تستخدمها فصائل متحالفة مع إيران، في محاولة لمنع تكرار الهجمات التي تستهدف جنودا أمريكيين بعد هجوم في 15 أغسطس بطائرات مسيرة، تعتقد واشنطن أنها مصنوعة في إيران.