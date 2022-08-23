وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الخيام توفي عن 64 عاما بعد وعكة صحية ألمت به قبل أزيد من شهرين.

وكشفت مصادر أن جنازة المدير السابق لمكتب "البسيج" ستقام ظهر اليوم بحضور مسؤولين أمنيين وعدد من الشخصيات.

ويتخصص المكتب المركزي للأبحاث القضائية في جرائم الإرهاب والعصابات الإجرامية والجرائم التي تمس بأمن الدولة.

ويعد الخيام شخصية أمنية غنية عن التعريف، حيث ذاع صيته خلال اشتغاله على رأس المكتب المركزي للأبحاث القضائية. حينها، أشرف على تفكيك عدد كبير من الخلايات الإرهابية والعصابات الإجرامية.

وقبل مكتب "البسيج"، كان عبد الحق الخيام رئيسا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تساهم في مكافحة الإرهاب والمخدرات وكافة أشكال التهريب، إلى جانب تكليفها بمعالجة القضايا المالية المهمة والجرائم المعلوماتية.