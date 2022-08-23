وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من تجدد التهديدات بمواجهة عنيفة في طرابلس، وتدعو إلى وقف التصعيد الفوري من قبل جميع الأطراف".

وأضاف البيان أن "الغالبية العظمى من الليبيين تسعى إلى اختيار قيادتهم بشكل سلمي من خلال الانتخابات".

ودعت الولايات المتحدة "أولئك الذين يخاطرون بالانجرار مرة أخرى إلى العنف لإلقاء أسلحتهم"، حسب البيان الذي أوضح: "نحث بشكل خاص قادة ليبيا على إعادة الالتزام من دون تأخير بتحديد أساس دستوري للانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وأشارت الوزارة إلى أن "عدم الاستقرار المستمر هو تذكير بالحاجة الملحة لتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا لاستئناف جهود الوساطة، بدعم موحد من المجتمع الدولي".

وختم البيان: "ستزيد الولايات المتحدة دعواتها إلى الهدوء وإعادة الالتزام بالانتخابات خلال جلسة الإحاطة والمشاورات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أغسطس بشأن ليبيا".

وتشهد طرابلس بين الحين والآخر مواجهات مسلحة بين فصائل متنافسة، وسط انقسام البلاد بين حكومتين.

وتأمل الحكومة المتحدة أن يتوصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق لتوحيد الحكومة والمؤسسات، تمهيدا لإجراء انتخابات كانت مقررة العام الماضي لكنها تعذر إجراؤها.