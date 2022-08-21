وأفاد بيان أول للمديرية أن وحداتها " تدخلت ليل أمس (السبت) على الساعة العاشرة و15 دقيقة على إثر حادث مرور يتمثل في اصطدام بين حافلة نقل عمال وشاحنة نقل محروقات بالطريق الوطني رقم 3 بولاية إليزي، خلّف ثمانية وفيات و7 جرحى".

وفي بيان ثان عبر صفحتها على فيسبوك، أعلنت عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى تسعة بعد وفاة أحد المصابين، في الحادث الذي وقع في برج عمر إدريس على بعد 1200 كيلومتر جنوب شرق الجزائر العاصمة.

وبحسب الحصيلة السنوية لللمندوبية الوطنية لأمن الطرقات، وهي هيئة حكومية، فإن الجزائر شهدت العام الماضي 22 ألف حادث مروري تسبب في مقتل 3061 شخصا وإصابة 29763 آخرين.

ووفق المندوبية المكلفة بجمع المعطيات المرتبطة بحوادث المرور، فإن "العامل البشري"، وخصوصا القيادة المتهورة من السائقين الشباب، هو المتسبب الأول في الحوادث، حسبما نقلت "فرانس برس".

وثمة عامل آخر أيضا وهو مقاطع الطرق المصنفة كـ"نقاط سوداء"، خصوصا على الطريق السريع شرق-غرب الممتد على أكثر من 1200 كيلومتر، والطريق الوطني الذي يربط العاصمة في أقصى الشمال بتمنراست جنوبا بطول 2000 كيلومتر.