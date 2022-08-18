وقال سعيّد خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة: "هذا دستور الشعب يتم ختمه اليوم وإصداره لينطلق به العمل حالا".

واعتبر الرئيس التونسي أن "هذا يوم من الأيام التاريخية الخالدة. يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، بل مع المشروعية الثورية".

والثلاثاء أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور، الذي جرى قبل أسابيع.

وأعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي عن قبول مجلس الهيئة لمشروع نص الدستور الجديد للجمهورية، الذي عُرض في الاستفتاء في تونس وخارجها يوم 25 يوليو الماضي.

وقال بوعسكر إن الدستور الجديد سيدخل حيز النفاذ من تاريخ الإعلان عن نتائجه النهائية، وبعد ختمه من قبل سعيّد والإذن بنشره في عدد خاص بالجريدة الرسمية.

وكشفت الهيئة أن 94.6 بالمئة صوتوا بنعم على الدستور الجديد، مقابل 5.4 بالمئة صوتوا ضده، وبلغ العدد الإجمالي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج مليونين و830 ألفا و94 ناخبا.