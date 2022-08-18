وذكر المجلس القومي للدفاع المدني في السودان أن حصيلة الوفيات من جراء الفيضانات إلى ارتفعت من 75 إلى 77، بعد تسجيل حالة وفاة في شرق دارفور غربي البلاد، وأخرى في شمال كردوفان، وسط السودان.

وأضاف المجلس أن جرى تسجيل إصابة 30 شخصا آخرين بسبب هذه الفيضانات.

وعلى صعيد الخسائر المادية، قال المجلس إن 14 ألفا و500 منزل تعرضت إلى انهيار جزئي، فيما انهار بشكل كلي أكثر من 20 ألف منزل.

وذكرت تقارير محلية أن 12 ولاية في السودان تضررت من الفيضانات، وجاءت ولاية الجزيرة، جنوب شرقي السودان في صدارة تلك الولايات.

ويبدأ موسم الأمطار في السودان عادة في يونيو ويستمر حتى نهاية سبتمبر، وتبلغ الفيضانات ذروتها في أغسطس وسبتمبر.

وقد شهد العام الماضي وفاة أكثر من 80 شخصا في حوادث مرتبطة بالفيضانات خلال موسم الأمطار.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية عن عضو مجلس السيادة الانتقالي، الطاهر أبو بكر حجر، إن الوضع في الولاية كارثي، ويفوق إمكانياتها.

وأضاف أن متضررين في حاجة لمساعدات عاجلة من مواد الإيواء والغذاء والصحة.