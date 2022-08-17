وتهدف القرارات، التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي، إلى توفير استخدام الغاز، الذي تعتزم مصر زيادة نسبة تصديره، للاستفادة من ارتفاع أسعاره في السوق العالمية لجلب مزيد من العملة الصعبة للبلاد.

واستطلع موقع "سكاي نيوز عربية" آراء عدد من المسؤولين والعاملين في القطاع الأثري لمعرفة تأثير تطبيق القرارات على المواقع الأثرية التي بها زيارات ليلية.

إشغال ضعيف

يعد فصل الشتاء الموسم الأكبر للسياحة في المناطق الأثرية القديمة في مصر؛ حيث تأتي الأفواج من أوروبا لتستريح من الشتاء القارس تحت أشعة مصر الدافئة، إضافة لاستمتاعهم بعبق التاريخ بداخل المعابد والمقابر والمواقع الأثرية الخاصة بمراحل تاريخ مصر القديم.

في المقابل، تنخفض الأعداد في الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة، وخاصة في المحافظات الواقعة بجنوب مصر، التي تتركز فيها الكثير من هذه الآثار، بداية من الجيزة وحتى الأقصر وأسوان، فيما ينتعش موسم السياحة الشاطئية والمنتجعات في المدن الساحلية شمال وشرقي البلاد، وتكثر فيها السياح من البلدان العربية وروسيا.

وبحسب المرشد السياحي أيمن أبو زيد، فإن نسبة الإشغال السياحي تنخفض صيفا في الأقصر وأسوان إلى 20 في المئة، فيما ترتفع في الموسم الشتوي إلى 80 في المئة.

وعن تأثير قرار ترشيد استخدام الكهرباء، يقول أبو زيد إن أغلب زيارات السياح للمناطق الأثرية تكون الصباح حتى الخامسة عصرا، رغم تشغيل الزيارات الليلية حتى الثامنة مساء؛ "وبناء على هذا فلن يكون هناك تأثيرا ملحوظا".

ويسعى القطاع لجذب السياحة النهارية، بتنشيط الرحلات السياحية في نهر النيل في المراكب النيلية، التي يستمتع فيها الزوار بالنيل وما يحيط به من مناظر طبيعية خضراء.

ويقول أشرف فرج، مدير مركب نيلي بين الأقصر وأسوان، إنه تمت زيادة عدد المراكب العاملة هذا الموسم إلى 46 مركبا سياحيا.

زيارات ليلية قليلة

وبدأ تنفيذ قرار الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء بخفض عدد الأجهزة المستخدمة، وفصل التيار الكهربائي عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، بحسب أحمد العربي، مدير معبد الأقصر.

أما عن الزيارات الليلية لمعبد الأقصر، يتابع المسؤول الأثري، فيتم إيقاف الإضاءة الليلية عقب إنتهاء الزيارات مباشرة في 8 مساءً بعدما كانت تظل تعمل حتى 10 و12 ليلًا، معتبرا أن تخفيض الإضاءة وأجهزة الإنارة يحافظ عليها ويطيل عمرها ويقلل التكاليف من كل النواحي.

وفي محافظة أسوان، يقول عبد المنعم سعيد، مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، إن جميع معابد المحافظة تعمل حتى 4 عصرًا، عدا معبد وحيد وهو معبد كوم إمبو فقط الذي يستمر العمل فيه حتى المساء، وستستمر الزيارات المسائية له نتيجة إجراءات إبلاغ الشركات السياحية والمرشدين بالنظام الجديد، مع الالتزام الكامل بتخفيف الأحمال.

عروض الصوت والضوء

وضمن تطبيق الإجراءات الجديدة، تشير هدى الجوهري، مدير عام منطقة الكرنك للوصت والضوء، إلى أن عروض "الصوت والضوء" (وهي عروض بالصوت لشرح مناطق وقصص أثرية) ستقل من 3 و4 عروض يومية إلى عرضين فقط، بكامل الإضاءة السابقة.

وتنطبق قرارات ترشيد الكهرباء على جميع المنشآت والأماكن الحكومية، وكذلك القطاع الخاص مثل الأندية الرياضية والمولات والمحال التجارية، وتشمل الحد من استهلاك المصابيح والأجهزة الكهربائية نهارا، وغلقها تماما بعد انتهاء مواعيد العمل.