ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن السلطات قولها إن عمال الإطفاء الثلاثة لقوا حتفهم بعد انقلاب سيارتهم وسط نيران الحرائق، كما أصيب شخصان بحروق.

وأضافت أن جهود "500 عنصر من كافة السلطات والمصالح المعنية، المدعومة بمختلف وسائل وآليات التدخل الأرضي والجوي، لا تزال متواصلة" منذ الإثنين لإخماد الحريق.

كما قالت السلطات إنها كلفت 3 طائرات متخصصة في إخماد النيران، نفذت كل منها 40 طلعة في محاولة لإطفاء الحريق، وأضافت أنها تكافح من أجل منع وصول النيران إلى المناطق المأهولة.

وأعلنت النيابة العامة في المغرب، الثلاثاء، فتح "بحث قضائي معمق حول ظروف نشوب هذا الحريق وتشخيص كل من يكون وراء ذلك"، وقالت إنها ألقت القبض على 4 أشخاص مشتبه في تورطهم بالحادث.

وكانت حرائق قد اندلعت في غابات مختلفة شمالي وشمال شرقي المغرب خلال شهر يوليو الماضي تزامنا مع موجة حر شديدة، مما تسبب في تدمير أكثر من 10 آلاف هكتار من الغابات.