وحسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية"، فمن المقرر الإفراج عمن شملهم قرار العفو الأربعاء.

وتضم قائمة المشمولين بالقرار كلا من أحمد محمد خلف محمود، ومحمد شعبان محمود محمد، ومحمد يسري عبد العظيم سيد، وبسيوني رمضان محمد علي، وأمينة شعبان طلبة، وأدهم حسن حسانين نافع، وبيتر نشأت نعيم راغب، وخليل عبد الحميد خليل محمد.

ومن المفرج عنهم أيضا طارق عزت أمين، ومؤمن محمد ربيع عبد الفتاح، وخالد محسن سليمان أيوب، وشادي شرف الدين عبد الحميد، ومحمود محمد محمود المخزنجي، ومايسة عبد الفتاح عبد المجيد، وعمرو جابر، ومكاوي مرشد، وحسام جابر مكاوي مرشد، ويحيى عبد التواب عاشور.

كما شمل القرار عاشور صالح حسن محمد، ومحمود خليل السيد خليل، وأحمد عزت أحمد حسانين إبراهيم، وأيمن علي السيد علي، ومحمد مجدي شكري عجمي، وحسام الدين عيد محمد، وسيد محمد عبد اللاه محمد، وعبد الرحمن عوض عبد السلام.