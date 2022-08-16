وكشف الأنبا ديسقورس، أسقف كنيسة الأنبا بيشوي أن الحريق دمر محتويات الكنيسة بالكامل، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات بشرية في الحادث.

وأضاف في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الكنيسة كانت مغلقة، يوم الثلاثاء، وفوجئوا باتصالات من الأهالي تخطرهم بحريق فيها وتم إخطار الحماية المدنية التي حضرت وسيطرت على الحريق.

وقال إن: "الكنيسة اتصفت بالكامل في الحريق (دُمرت)، وغير معلوم سبب الحريق حتى الآن".

وأفاد مصدر أمني بأن شرطة النجدة تلقت إخطارا بنشوب حريق في كنيسة الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة، مشيرا إلى أنه تم الدفع بأكثر من 10 سيارات إطفاء للتعامل مع الحريق.

وأشار إلى أن الكنيسة تقع في منطقة جديدة وليس هناك تكدس للمبان حولها، مما يسهل مهمة قوات الدفاع المدني.

وأوضح أنه تم إخطار هيئة الإسعاف من أجل الدفع بسيارات الإسعاف للتعامل مع أية طوارئ، فضلا عن إخطار النيابة العامة للتحقيق.

تجدر الإشارة إلى أن مصر شهدت الأحد حريقا ضخمت في كنيسة الشهيد أبو سيفين بمنطقة إمبابة بالجيزة أودى بحياة 41 شخصا فضلا عن إصابة 14 آخرين.

كما وقع ماس كهربائي مساء الاثنين في كنيسة العذراء والأنبا موسى الأسود بمنطقة كرداسة في الجيزة وتمت السيطرة عليه دون وقوع خسائر.