وقالت السلطات في وقت سابق هذا الأسبوع، إن 50 شخصا على الأقل لقوا حتفهم منذ بدء هطول الأمطار في يونيو الماضي.

وذكر المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني، العميد عبد الجليل عبد الرحيم، الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 28 شخصا أصيبوا خلال الفترة نفسها.

وأشار إلى أن نحو 24 ألف منزل وعشرين مبنى حكوميا، عانت من أضرار جسيمة أو دمرت بالكامل، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وتضرر نحو 136 ألف شخص بالأمطار الغزيرة والفيضانات في 12 محافظة سودانية، وفقا لمفوضية العون الإنسانية التي تديرها الحكومة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الفيضانات غمرت أيضا 238 منشأة صحية، مشيرة إلى أن منطقة دارفور الغربية ومحافظات نهر النيل والنيل الأبيض وغرب وجنوب كردفان كانت الأكثر تضررا.

وتم تداول فيديوهات وصور على الإنترنت خلال الأسابيع الماضية، تظهر مياه الفيضانات تجتاح الشوارع وسط جهود الأفراد لإنقاذ ممتلكاتهم.

ويبدأ موسم الأمطار في السودان عادة في يونيو ويستمر حتى نهاية سبتمبر، وتبلغ الفيضانات ذروتها في أغسطس وسبتمبر.

وقد شهد العام الماضي وفاة أكثر من 80 شخصا في حوادث مرتبطة بالفيضانات خلال موسم الأمطار.