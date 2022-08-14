وأكد بيان للشرطة الإسرائيلية، فجر الأحد، وقوع عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالقدس، مما أدى إلى 9 إصابات، من بينها 3 بحالة خطيرة، في عـمـــلــية إطلاق النار على حافلة إسرائيلية بالقدس، قرب حائط البراق.

وأظهرت لقطات الفيديو آثار العملية، مثل الحافلة المستهدفة التي حطم الرصاص بعض نوافذها.

كما أظهرت لقطات أخرى إغلاق الشرطة لموقع الحادث، وهرع المسعفين لنقل المصابين إلى سيارات الإسعاف.

وأشارت المصادر إلى أن منفذ الهجوم هرب من موقع العملية بعد العملية.

ووصل العديد من أفراد الشرطة إلى مكان الحادث، وبدأوا في إغلاق المكان، والتحقيق في القضية والبحث عن المشتبه به الذي هرب.

وأشارت تقارير إلى أن السلطات الإسرائيلية أغلقت أبواب البلدة القديمة في القدس.