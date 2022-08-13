وكتبت مكرم، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يعطي مع الاختبار منفذ، ويعطي مع المحنة لتعزية، وفي كل الأحوال الشكر لضابط الكل على كل عطاياه والشكر لكل الأحباء والشكر لكل الأحباء والأصدقاء والزملاء، وحتى الذين لم أتشرف بمعرفتهم، على دعواتهم لي ولأسرتي ولابني الحبيب رامي، وأثق في إلهي العادل والمنصف للصارخين له".

وأضافت مكرم: "شكري وعظيم تقديري أيضا لدولتي وقيادتي السياسية ليس فقط على مساندتهم لشخصي في هذه الظروف، ولكن أيضا لمنحي فرصة خدمة وطني على مدى 7 سنوات، كان شرفا عظيما سأظل أفتخر به طوال عمري".

وتابعت :دعواتكم لي ولرامي، ودعواتي القلبية بكل الخير والبركة لبلدي وأهلها".

ووافق البرلمان المصري، اليوم السبت، على إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، وشمل 13 حقيبة، بهدف تطوير الأداء الحكومي.

وستتولى حقيبة الهجرة والمصريين بالخارج السفيرة سها سمير ناشد، خلفا لنبيلة مكرم.

وفي مايو الماضي، كشفت مكرم أن ابنها يحاكم أمام القضاء الأميركي بتهمة ارتكاب جريمة قتل في الولايات المتحدة.

وقالت حينها إنها وأسرتها "في محنة شديدة ونمر بوقت عصيب إثر اتهام ابني بارتكاب جريمة قتل في الولايات المتحدة".

وتابعت في منشور على حسابها بموقع فيسبوك: "هذا الاتهام منظور أمام محكمة أميركية، ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن".