وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تقرير له، إن "التقارير الأولية في اليمن تفيد بمقتل 77 شخصا، من بينهم أطفال، جراء أمطار وفيضانات ضربت 85 مديرية في 16 محافظة".

وأفاد التقرير أن "هؤلاء الضحايا لقوا مصرعهم خلال الفترة من 28 يوليو الماضي حتى 10 أغسطس الجاري".

وأضاف أنه "تم رصد تضرر 35 ألف أسرة جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات غالبيتها من العائلات النازحة خلال الفترة نفسها".

وأشار إلى أن هذه الأسر "تضررت مساكنها وسبل عيشها ومصادر مياهها جراء الفيضانات".

وتوقع التقرير أن "يستمر هطول الأمطار الغزيرة في اليمن حتى 20 أغسطس الجاري".

والشهر الماضي، أفادت الأمم المتحدة، بتضرر 86 ألف شخص جراء أمطار غزيرة وسيول ضربت مناطق متفرقة في اليمن.

وخلال الشهرين الأخيرين، شهدت معظم المناطق في اليمن أمطار غزيرة تسببت بسيول جارفة، أغرق بعضها مخيمات النازحين شرقي البلاد، فيما ألحقت أخرى أضراراً في البنية التحتية ومنازل المواطنين.