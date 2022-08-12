ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، قوله: "تمكنت الجهة المختصة برئاسة أمن الدولة عبر عملية أمنية من تعقب أحد المطلوبين للجهات الأمنية، حيث تم رصده مساء الأربعاء في حي السامر بمحافظة جدة".

وأضاف: "عند مباشرة إجراءات القبض على المطلوب بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، مما نتج عنه هلاكه وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".

واختتم بالقول: "تؤكد رئاسة أمن الدولة مواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم في التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها ولن يكون بمنأى عن قبضة رجال الأمن بمشيئة الله لينال جزاءه الرادع".