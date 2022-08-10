وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء السورية "سانا إن "الجهات الأمنية المختصة نفذت عملية أمنية نوعية تم خلالها القضاء على الإرهابي في تنظيم داعش المدعو أبو سالم العراقي في بلدة عدوان بريف درعا الغربي بعد محاصرته وإصابته بعدة طلقات قبل أن يقوم بتفجير نفسه بحزام ناسف".

وأشار المصدر إلى أن "القضاء على الإرهابي أبو سالم العراقي جاء بعد فراره من مدينة طفس وملاحقته من قبل عناصر القوى الأمنية الذين اشتبكوا معه قبل أن يفجر نفسه."

ولفت المصدر إلى أن العملية أسفرت عن مقتل عنصر من القوات الأمنية، إضافة إلى إصابة مدني بجروح كان يتخذه الإرهابي أبو سالم العراقي رهينة.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد كان العراقي يتوارى عن الأنظار في المنطقة منذ عام 2018، وشارك في الاغتيالات والفوضى التي تشهدها منطقة الجنوب السوري بين الحين والآخر.

وفي سياق حربها على الإرهاب، نفذت القوات السورية عملية نوعية ضد مجموعة إرهابية تتألف من جنسيات مختلفة حاولت التسلل من منطقة النيرب باتجاه قرية جوباس بريف إدلب الشرقي.