وقالت مصادر أمنية، إن "قوات العمالقة الجنوبية وقوات دفاع شبوة سيطرت على عدد من المناطق في مدينة عتق، كانت تسيطر عليها وتتمركز فيها قوات الأمن الخاصة، الموالية لحزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن".

وأكدت مصادر ميدانية أن القوات الجنوبية سيطرت على "معسكر الشهداء"، الذي يوصف بأنه "أهم مواقع الإخوان في شبوة"، حيث تم تأمين المعسكر، إلى جانب تلة الكدس ومواقع الإخوان في الكهرباء.