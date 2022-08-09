وقالت وكالة أنباء الإمارات إن إرسال المساعدات جاء بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وشملت المساعدات الغذائية مواد أساسية مثل الأرز والطحين والسكر والحليب والشاي والعدس، بالإضافة إلى منتجات للعناية الشخصية.

وبالإضافة إلى المساعدات الغذائية والطبية، تم البدء بحفر 8 آبار لاستخراج المياه الصالحة للشرب، 4 منها في شرق دارفور و 4 في غرب دارفور.

وذكرت المؤسسة أن "الاستمرار في تسيير المساعدات الغذائية والطبية إلى السودان، يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة ويؤكد على العلاقات القوية والمتميزة بين البلدين وحرص دولة الإمارات على مواصلة تقديم الإغاثة لآلاف النازحين الفارين من النزاع القبلي بولاية غربي دارفور".